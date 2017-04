Tim Hofman wil voorlopig geen kinderen

"Ik heb er gewoon geen zin in", vertelt de presentator in het AD. "Misschien komt het doordat ik de oudste van vijf ben en altijd kleine kinderen om me heen heb gehad. Ik heb dat wel gezien, snap je?"

"Maar het kan nog best veranderen", vervolgt Hofman, die sinds een jaar een relatie heeft met videomaakster Lize Korpershoek. "Dan moet ik over tien jaar tegen mijn zoon zeggen: 'Ik had toen ik dat interview gaf geen zin in jou, maar nu vind ik het heel leuk dat je er bent'."

In zijn tienerjaren dacht Hofman, die toen hij 22 was samenwoonde en verloofd was, dat hij jong vader zou worden. "Mijn moeder was 27 toen ze mij kreeg. Dat vond ik een uitstekend vooruitzicht. Maar het begon te knagen."

Huisje-boompje-beestje

"Tegelijk was ik samen met iemand die dat nog wel graag wilde. Uit elkaar gaan leek me ongelooflijk eng. Ik zou mijn veiligheid op het spel zetten en dat durfde ik niet."

Toen hij 23 was, verbrak Hofman zijn relatie. "Diep vanbinnen wist ik wel dat ik helemaal geen huisje-boompje-beestje zoek. Ik heb sinds een klein jaar weer een vriendin en dat gaat goed. Zij woont alleen en ik woon alleen. Ik ga lekker op reis voor mijn werk en kan doen waar ik zin in heb. Dat past veel beter bij mij dan vroeg trouwen en kinderen krijgen."

Chriet Titulaer

Hofman gaat in het interview niet in op de commotie die ontstond over het gesprek over de overleden wetenschapper Chriet Titulaer in DWDD van afgelopen maandag. De presentator deed, net als gesprekspartners Matthijs van Nieuwkerk en Jelle Brandt Corstius, erg lacherig over de verdiensten, het uiterlijk en het accent van de overleden Limburger.

Veel kijkers reageerden op sociale media zeer boos op het item. Jelle Brandt Corstius bood twee dagen later in een interview in dagblad De Limburger zijn excuses aan voor de gang van zaken. Van Nieuwkerk en Hofman reageerden tot nu toe niet op de boze commentaren.