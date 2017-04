Ellen DeGeneres blikt terug op coming-out op televisie

In een vooruitblik op de uitzending van vrijdag is te zien hoe DeGeneres het destijds erg controversiële moment bespreekt met Oprah Winfrey en Laura Dern, die destijds gastrollen in de serie hadden.

"Jouw roeping is te zijn wie je hoort te zijn, en je had nooit zoveel harten en zielen geraakt, niet zo’n verschil gemaakt in de wereld als je toen niet het lef had gehad dit te doen", zegt Winfrey in het fragment.

Dern, die in de serie de geliefde van het personage Ellen speelde, voegt daar aan toe: "Er is geen grotere eer dan degene zijn die met je was en in je ogen keek toen je die woorden uitsprak."

Portia de Rossi

DeGeneres werd het eerste openlijke homoseksuele hoofdpersonage op de Amerikaanse televisie toen zij in haar rol van de gelijknamige Ellen verklaarde dat ze lesbisch was. De actrice en presentatrice had zelf vlak daarvoor naar buiten gebracht dat ze op vrouwen valt.

DeGeneres is inmiddels al dertien jaar samen met actrice Portia de Rossi, bekend uit Arrested Development en Scandal. Het stel trouwde in 2008.