Man klaagt R. Kelly aan wegens affaire met echtgenote

Volgens Kenny Bryant was hij op de hoogte van een verhouding tussen zijn vriendin Asia met R. Kelly, maar was hem verteld dat die was gestaakt voor de bruiloft in 2012. De oud-politieman claimt dat de zanger en Asia elkaar echter een paar maanden na de trouwpartij opnieuw opzochten.

In rechtbankpapieren die New York Daily News in handen heeft schrijft, Kenny dat Asia en R. Kelly tussen oktober 2012 en nu een intieme relatie hadden, geregeld contact hadden en meerdere keren met elkaar afspraken.

De zanger zou er de reden van zijn geweest dat Asia uiteindelijk een einde maakte aan het huwelijk.

Verhuizen

Kenny beweert in de documenten dat zijn vrouw hem er tijdens hun huwelijk van overtuigde naar Atlanta te verhuizen. Ze zou hem hebben verteld dat dat was omdat die stad meer mogelijkheden bood voor haar carrière, maar R. Kelly zou de ware reden zijn geweest.

Het echtpaar raakte financieel aan de grond in hun nieuwe woonplaats, volgens de ex-agent omdat hij geen werk kon vinden en omdat zijn vrouw zich de dure levensstijl van de zanger had aangemeten. Hij eist een vergoeding voor het financiële en mentale leed dat hem door R. Kelly is aangedaan.