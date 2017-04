Liz Snoijink gelukkig in derde huwelijk

Dat laat de 61-jarige actrice uit Dokter Deen weten in gesprek met Story. Volgens Snoijink zitten de twee in een "mooie fase" in hun leven. "Ik denk dat het goed tussen ons werkt doordat we elkaar op latere leeftijd zijn tegengekomen."

Ze bevestigt dat het nodig is om te blijven werken aan een relatie. "In het verleden was ik veel te nonchalant. Ik gooide mannen weg als oud papier. Ik had totaal niet door hoe belangrijk het is om een mooie relatie te hebben. Laat staan dat je daar wat voor moet doen. Het gaat niet vanzelf."

Vorige relaties

De twee trouwden in 2013. Eerder had Snoijink relaties met Jeltze Velzen, Kees Brusse, Cees Willemse en Tjeerd Boonen. Twee keer was ze getrouwd; eerst op twintigjarige leeftijd met Enrico Baccala, tien jaar later gaf ze schrijver Tim Krabbé haar jawoord.

"Ik beschouw mijn andere huwelijken zeker niet als mislukt. Die waren heel fijn en mooi", aldus de actrice.