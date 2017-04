Boer zoekt Vrouw-koppel Herman en Fleur wil nog niet samenwonen

"Dat zou toch veel te snel zijn na een half jaar", zegt de in Frankrijk wonende Herman in gesprek met het AD.

"Maar we skypen elke avond. Slaan bijna nooit over. Al missen we het dan wel heel erg dat we elkaar geen knuffel kunnen geven."

Dat hij dankzij het programma zijn grote liefde tegenkwam is voor Herman de grootste winst, maar bijna net zo blij is hij over het feit dat het camerateam de eerste kus van hem en Fleur heeft vastgelegd.

"Af en toe kijk ik het fragment weer eens terug en krijg ik weer een brok in mijn keel. Het is toch bijzonder dat we dat op beeld hebben. Net als dat ik zeg dat ik Fleurs brief de leukste vind en onze speeddate ook al zo bijzonder was. Alleen daarom moeten we al bij elkaar blijven, om het aan onze kleinkinderen te laten zien."

Laatste aflevering

Zondagavond werd de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw van dit seizoen uitgezonden. Hierin werd uiteengezet hoe het de boeren op dit moment vergaat.

Zo heeft boer Olke een relatie met de Zuid-Afrikaanse Karen. Ook zij had zich opgegeven om Olke te ontmoeten, maar de Nederlandse Texaan liet haar aanvankelijk links liggen. Ook Mara en David en Marc en Annekim zijn dankzij het programma nog steeds een stel.

Boer Riks vond uiteindelijk geen partner middels het populaire programma, maar ook hij heeft nu een relatie. De boer in Canada is verliefd geworden op een voormalig medewerker van zijn veehouderij.