Kurt Russell en Goldie Hawn betrapt op seks tijdens eerste afspraakje

Dat onthult de 66-jarige acteur vrijdag in de talkshow Harry.

"Volgens mij gingen we naar een Twee Wereldoorlog-film", vertelt Russell aan presentator Harry Connick Jr., die de acteur vroeg naar zijn eerste afspraakje met de 71-jarige Hawn. "Daarna gingen we dansen in een club en we hadden het ontzettend gezellig."

De twee acteurs besloten toen om de avond voort te zetten in het nieuwe huis van Hawn, die daarvan nog niet de sleutels in haar bezit had. "We vonden onze weg naar boven, waar nog geen meubels stonden. We begonnen met elkaar te vrijen, totdat politie ineens voor onze neus stond en een zaklamp in onze gezichten scheen. We moesten namelijk inbreken in het huis om binnen te komen. Het was bizar en vreemd."

Hotel

De politie verzocht hen naar een hotel te gaan. "Dus dat deden we maar. Zo zag ons eerste afspraak eruit. Het was ontzettend leuk en ik kan me niet meer voorstellen dat het al zo lang geleden is."

Hawn en Russell ontmoetten elkaar tijdens de opnames van de film Swing Shift in 1984. De twee zijn niet getrouwd en hebben een zoon samen, genaamd Wyatt.