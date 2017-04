Zanger Sam Hunt getrouwd met vriendin

De 32-jarige zanger trouwde in de Amerikaanse staat Georgia, meldt TMZ.

De website plaatste foto's van de bruiloft. Een woordvoerder van het stel wilde aan People niet meer informatie over het huwelijk naar buiten brengen. Begin deze maand omschreef Hunt zijn aankomende bruiloft nog als intiem en klein.

"We zijn allebei introvert en we houden er niet van om onszelf te veel te vieren. Als er al een moment is om het te doen, dan is het nu", zei de zanger destijds. Volgens People biedt Hunt in zijn laatste plaat Drinkin' Too Much​ zijn excuses aan aan Fowler, omdat hij haar privéleven openbaar heeft gemaakt. Hoewel hij in de media niet vaak spreekt over zijn vrouw, plaatst hij wel regelmatig beelden op Instagram.

Hunt en Fowler hadden eerder ook al een relatie, maar gingen korte tijd uit elkaar. In januari ging de Take Your Time-zanger op zijn knieën.