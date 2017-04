Realityster Whitney Port geniet niet van eerste zwangerschap

"De extra hormonen, erg emotioneel zijn over alles en de druk", vertelde Port in Today. "En fysiek is het ook zwaar. Mijn lichaam verandert, daar heb ik geen controle over. De ochtendmisselijkheid, vermoeidheid, afkeer van eten, spataderen, bloedneuzen. Dat zijn geen leuke dingen."

De 32-jarige realityster dacht altijd dat een zwangerschap "een spannende, mooie, fantastische, magische tijd" was. "Tot ik zelf zwanger werd. Toen bleek het heel anders te zijn." Van haar moeder mag ze niet teveel klagen. "Mijn moeder houdt me goed in de gaten. Dat ik het moeilijk vind, maakt haar van streek."

Port, die haar fans via haar vlog I Love My Baby, But I Hate My Pregnancy op de hoogte houdt van haar zwangerschap, maakte in februari bekend dat ze moeder wordt. Ze is niet de enige uit The Hills die dit jaar haar eerste kind krijgt: ook Lauren Conrad en Heidi Montag zijn in verwachting.