Modeontwerper Jan Taminiau noemt relatie 'een wonder'

"Ik had ook geen enkel moment gedacht dat het er voor mij nog in zou zitten", vertelt de 41-jarige Taminiau in AD Magazine.

"Totdat Juan ineens voor mijn neus stond en alle juiste snaren raakte. Misschien was het een voordeel dat hij uit Spanje komt en mijn achtergrond - o, dat is die Jan die jurken maakt - niet kende. We hadden gelijk een inspirerend en prikkelend gesprek."

Kansen grijpen

Taminiau ontmoette zijn geliefde tijdens een etentje bij kunstbeurs Tefaf in Maastricht. "Ik voelde: dit is een leuke man. Ik dacht ook: wat raar, ik word toch nooit verliefd? En: jezus, hoe geweldig is dit? Ook dacht ik aan mijn oma, die op haar tachtigste nog hoteldebotel verliefd raakte. Alles kan dus. Je moet die kansen wel durven grijpen, kunnen zien hoe mooi iets is. Als dan die regenbui een keer komt, kun je die ook beter aan."

Taminiau zegt gevoeliger te zijn geworden door Juan. "Het is een mooie kwetsbaarheid doordat ik nooit eerder heb ervaren dat iemand mij zo raakt. Ik wil dat hij trots op mij is."