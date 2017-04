Roddeloverzicht: Sylvie gaat trouwen en Rachel zoekt hulp

De meeste mensen leken het niet te weten, of vergeten te zijn, maar Sylvie Meis is alweer ruim anderhalf jaar gelukkig met Charbel Aouad. Toegegeven: pas in oktober 2016 kwam naar buiten dat Sylvie haar hart had verloren aan de Dubaise zakenman, maar in de tussentijd is er zo weinig over te doen geweest dat de relatie bij niemand meer vers in het geheugen zat.

En dat terwijl Sylvie na haar scheiding van Rafael van der Vaart in 2013 eigenlijk constant in het nieuws was. Iedere beweging van de presentatrice werd gevolgd. De stilte rondom Aouad was misschien wel een aanwijzing dat het dit keer echt is.

Niet dat de blondine tussen Rafael en Charbel niet een keer verliefd is geweest: er was een piloot die beweerde haar minnaar te zijn geweest en dan hadden we nog de Amerikaanse zakenman Samuel Deutsch die zich niet wilde binden en de Zwitserse clubeigenaar Maurice 'Momo' Mobetie. Allemaal waren ze niet de ware. Gelukkig voor Sylvie is Charbel dat wel: hij vroeg haar woensdag ten huwelijk.

Met echt een enorme ring, die een stuk duurder zou zijn dan de verlovingsring die Rafael voor 15.000 euro kocht, vroeg Charbel in een hotel in Hamburg zijn Sylvie ten huwelijk. Een complete verrassing voor Sylvie zo bleek later: die had het aanzoek niet verwacht.

"Het is een ongelooflijk mooie dag en ik ben zeer aangenaam verrast en simpelweg in de zevende hemel", aldus Sylvie in een eerste reactie na de verloving. De ring vindt ze hartstikke mooi, maar het idee dat ze straks de echtgenote is van Charbel nog veel mooier.

In 2014 wist Sylvie namelijk al: een tweede huwelijk ging er komen. Dat ze toen nog vrijgezel was deerde niet. Toen vertelde ze in Grazia dat ze hoe dan ook nog een keer haar jawoord wilde geven en dat zoon Damián wellicht ook nog een broertje of zusje kon verwachten.

Een zusje krijg Damián sowieso, want zijn vader krijgt samen met Estavana Polman een dochter. Of Sylvie ook nog een keer zwanger wordt, moeten we afwachten.

Niet te verwend

Hartstikke leuk, met een zilveren lepel in je mond geboren worden, maar als je vader of moeder die lepel er vervolgens uitrukt om je vooral niet te verwend te laten worden, heb je er zo weinig aan.

De kinderen van Gordon Ramsay weten dat hun vader aardig wat geld heeft binnen geharkt met zijn succesvolle programma's, boeken en restaurants, maar er veel van merken doen ze niet. Gordon vindt het onzin dat zijn kinderen recht hebben op zijn geld, dus als hij komt te overlijden gaat het fortuin niet naar hen.

"Mijn erfenis gaat hoe dan ook niet naar hen. Dat is niet gemeen bedoeld; het is vooral om ze niet verwend te maken", aldus Gordon. Zijn kinderen, de oudste 19 en de jongste 15, eten niet in zijn sterrenrestaurants en reizen ook niet met hun ouders mee in businessclass. "Op die leeftijd, en dan zouden ze businessclass moeten vliegen? Zeker niet. Daar zijn we heel streng in."

Deze week bleek dat Fajah Lourens zowaar iets met de chefkok gemeen heeft: niet alleen schrijven ze allebei boeken over eten (al staan er in de boeken van Fajah vooral tips over weinig eten), ook Fajah blijkt haar kinderen vooral niet verwend te willen hebben.

"Verwende kinderen kunnen niks", vertelde Fajah deze week in De Volkskrant. "Ik weet zeker: als ik morgen dood neerval, kan mijn dochter van 16 in haar eentje zorgen voor mijn jongere zoon. Dat heb ik haar geleerd."

Over hoeveel geld of spullen haar kinderen krijgen zegt ze niets, maar wel vertelt ze over haar eigen jeugd. Wat blijkt: een paard krijgen van je vader is hartstikke leuk, tot blijkt dat niet hij, maar je moeder moet opdraaien voor de kosten. Hoewel Fajah's vader er weinig was, heeft ze wel erg het gevoel door hem te zijn opgevoed.

"Op mijn zestiende nam hij me mee op vakantie naar Curaçao. Je hebt daar Plasa Bieu, met allemaal restaurantjes. Hij liet me betalen voor het eten. Ik denk dat hij me zo wilde leren om nooit afhankelijk te zijn van een man", aldus Fajah.

Dik of zwanger?

Een eerste indruk kan alles bepalend zijn: is iemand grappig, leuk, spontaan, of is iemand verlegen, in zichzelf gekeerd en nerveus. Het kan zo maar het begin zijn van een goede vriendschap, maar kan ook direct leiden tot een ongemakkelijke situatie.

Dat eerste indrukken ook op het uiterlijk kunnen slaan weten we natuurlijk allemaal: is iemand netjes gekleed, heeft iemand z'n haren niet gekamd of zitten er etensresten in zijn baard, het heeft allemaal invloed op hoe we over mensen denken.

Hoewel veel mensen de moeite zullen nemen die eerste indruk soms voor zich te houden, uit angst voor gênante momenten, maakte KRO-NCRV een programma-onderdeel van. Denk bijvoorbeeld aan het hi-la-rische onderdeel 'zijn de borsten echt of nep', 'crimineel of zakenman' of 'dik of zwanger?'

Voor het onderdeel werd een vrouw op een draaiend platform gezet waarna een stel bekende mannen moest zeggen wat ze dachten: dik of zwanger, echt of nep. Raar, vonden verschillende kijkers. Was het echt nodig om mensen op nationale televisie zo voor schut te zetten? En ook: moest dat dan met geld van de publieke omroep?

"Het onderdeel Dik of zwanger? laat zien hoe je de mist in kunt gaan als je iemand op zijn of haar uiterlijk beoordeelt", liet de omroep weten in een verklaring nadat verschillende kijkers zich vol afschuw uitlieten over het programma-onderdeel.

Dat de omroep zelf toch ook niet helemaal tevreden was, bleek toen een paar dagen geleden werd besloten het onderdeel voortaan tóch uit het programma te laten. "We realiseren ons dat de wijze waarop dit is gedaan mensen heeft gekwetst. Dat is nooit onze bedoeling geweest en dat betreuren we", aldus KRO-NCRV.

De komende vijf afleveringen geen beoordelingen meer op uiterlijk dus. Het zal een gemis zijn op de zondagavond.

Professionele hulp

Eigenlijk is het een wonder dat het zo lang geduurd heeft voor Rachel Hazes er genoeg van had en professionele hulp zocht. De weduwe van André Hazes verloor in september 2004 haar echtgenoot en de vader van haar kinderen André Jr. en Roxeanne.

Al die tijd deed Rachel het alleen: de opvoeding van haar kinderen en het beheer over het nalatenschap van André. Met haar kinderen had ze een enorm sterke band en de drie hielden elkaar scherp. André Jr. zei in interviews regelmatig dat hij een jongere versie van zijn moeder zocht en Roxeanne noemde haar moeder een voorbeeld.

Sinds een tijdje heeft André Jr. geen contact meer met zijn moeder: de echte aanleiding weten we nog altijd niet, maar het zou iets te maken hebben met zijn keuze voor zijn geliefde Monique. De ruzie gaat zover dat Rachel haar eerste kleinkind nog altijd niet gezien heeft. En dat terwijl André Jr. Jr. al sinds oktober 2016 leeft.

Roxeanne heeft nog altijd goed contact met haar moeder, maar die band heeft Rachel er niet van kunnen behoeden dat ze deze week niet anders kon dan professionele hulp zoeken. In een officiële verklaring liet Rachel weten het de laatste maanden erg moeilijk te hebben gehad.

"Rachel heeft veel meegemaakt in haar leven en dat alles bij elkaar opgeteld, is haar de laatste maanden steeds zwaarder gaan vallen."

Toen zowel Monique als André op sociale media met cryptische teksten begonnen over karma, werd al snel de conclusie getrokken dat André vond dat zijn moeder het verdiend had. Uiteraard bleek daar niets van waar. "Mensen die Facebook posts van Monique en mij aan de gezondheid van mijn moeder koppelen, slaan de plank mis. Ik wens haar vanzelfsprekend een goed en spoedig herstel."

De Telegraaf ging nog een stapje verder: zij schreven op basis van bronnen dat Rachel een zelfmoordpoging had gedaan. Ook daar was geen sprake van. Het management van Rachel laat dan ook weten het een "afschuwelijk" verhaal te vinden.

Of de slechte geestelijke gezondheid zal leiden tot een familiereünie is nog even de vraag. Het is voor Rachel te hopen dat ze in elk geval even wat rust zal vinden na het proces.