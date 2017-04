Tatjana Simic koestert korte loopbaan als actrice

"Ik koester dat verleden. Als Dick Maas me destijds niet had gevraagd, was ik waarschijnlijk lange tijd het pin-upmeisje gebleven", zegt Simic in het AD.

"Na Flodder ben ik nooit meer gevraagd voor een rol. Blijkbaar was ik niet gewild in de televisie- of filmwereld. So be it. Laat mij dan maar de eeuwige Flodder zijn", aldus Simic.

Het model woont in Monaco, samen met haar vriend en zakenman Lex van Hessen (68). Mensen die denken dat ze daar een jetsetleven leiden, hebben het volgens Simic mis. "Mensen moeten niet denken dat we de hele dag met champagne rondspuiten. Dat is zonde", zegt ze tegen de krant.

Lepeltje-lepeltje

"Ons geheim? Als je elkaar op late leeftijd ontmoet, moet je elkaars verschillen accepteren. We zitten niet op elkaars lip. Ik wil niet in een vitrine gezet worden. Dan ben ik weg. We hebben ruimte nodig voor onszelf, maar willen ook lepeltje-lepeltje", vertelt ze.

Het model denkt zelf dat ze door haar vriend veel rustiger is geworden "Ik ben niet zo'n druktemakertje meer." Trouwen zit er volgens Simic niet meer in. "Nee, daar zijn we niet mee bezig. Ik heb mijn hele leven niet willen trouwen. En Lex is al getrouwd geweest. Waarom zou hij dat nu wéér willen?", aldus Simic.