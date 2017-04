Kelly Osbourne ageert tegen nephomoseksualiteit

"Er is een hele generatie jonge Hollywoodmeisjes die geen geluk hebben in de liefde en dan uit de kast komen als homoseksueel, en twee weken later hebben ze een vriend. Ik word er gek van!" Volgens Osbourne doet dit soort acties het goede werk van LHBT-activisten teniet. "Eerst doen alsof je lesbisch bent, en dan later zeggen 'oh nee, dat was maar een fase'. Dat mag je gewoon niet doen."

Osbourne wil geen namen noemen, omdat dat "net zo erg is als iemand publiekelijk uit de kast halen die daar nog in zit". Ze benadrukt dat ze juist boos is over 'nephomoseksualiteit' omdat ze het beste voor heeft met de gemeenschap. "Ik heb gemarcheerd tot mijn voeten bloedden voor gelijke rechten, en nu sluit je je opeens aan omdat je denkt dat het cool is en je er aandacht mee krijgt?"

De dochter van Ozzy en Sharon Osbourne vertelt in het gesprek dat ze is opgegroeid met veel homo's en travestieten in haar omgeving en daardoor "teleurgesteld" was dat ze zelf niet homoseksueel was. "Zowel mijn moeder als mijn vader zaten veel in de homogemeenschap. In die tijd was je een buitenbeentje als rock-'n-roller, en buitenbeentjes trekken altijd naar elkaar toe."