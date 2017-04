Saskia Noort heeft 'nooit een meer seksistische tijd meegemaakt dan nu'

In gesprek met AD vertelt de schrijfster, die donderdag 50 wordt, dat ze vindt dat het tegenwoordig draait om selfies en likes. "Je moet keuzes maken en wordt snel veroordeeld. Een middenweg is er schijnbaar niet, scheldpartijen zijn normaal."

Noort groeide op in de jaren 80. "Ook een lastige tijd van no future, crisis en geen werk. Maar het was meer leven en laten leven. Nu zijn slutshaming en elkaar door het slijk halen dagelijkse kost."

De schrijfster denkt dat er een enorme achteruitgang is op het gebied van feminisme. "Ergens hebben vrouwen een heel rare afslag genomen, zijn ze tevreden met dat parttime baantje en dat lagere salaris en het klaarmaken van de babyhapjes. Misschien heeft dat te maken met het feit dat vrouwen op hogere leeftijd een kind krijgen. Dan is het echt een project waarvoor alles aan de kant moet. Niet handig voor de emancipatie."

Bloemetjesjurk of netkousen

Nu ze vijftig is, zoekt Noort naar een tussenweg van "gezapig achter de geraniums of hotter than my daughter". "indutten in een bloemetjesjurk is een schrikbeeld. Maar in string of netkousen op Instagram gaan staan, wil ik mezelf en mijn kinderen ook niet aandoen. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden, een tussenweg zoeken."

De schrijfster merkt daarbij dat "vrouwen in noordelijke landen zichzelf al vrij vroeg niet meer mogen laten zien". "Spaanse vrouwen dansen tot op hoge leeftijd in de disco, Braziliaanse vrouwen staan tot hun zestigste in bikini bij het carnaval. Hier wordt mij gevraagd: moet je naar dat feest? En waarom op die hoge palen?''