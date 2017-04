Kinderen helpen Charlize Theron met dwangneurose

Op de vraag hoe ze omgaat met haar dwangneurose terwijl ze twee kinderen probeert op te voeden antwoordde de actrice lichtvoetig dat ze bepaalde kamers in het huis vermijdt. "Ik word er beter in, mijn kinderen helpen me minder angstig te zijn over veel dingen. Ik heb sommige kamers in het huis gewoon opgegeven, snap je?" grapt Theron tegen DeGeneres.

Theron adopteerde in 2012 haar inmiddels 5-jarige zoon Jackson. In juli 2015 adopteerde ze dochtertje Ellen. De actrice vertelde DeGeneres dat ze zelf opgroeide zonder broers of zussen en dat ze geniet van het feit dat haar kinderen plezier hebben met elkaar. "Het is heel mooi om te zien hoe ze van elkaar houden en blij zijn elkaar te zien. Ze zijn gek op elkaar", aldus Theron.

De Zuid-Afrikaanse Theron had van 2001 tot 2010 een relatie met de Ierse acteur Stuart Townsend. Sinds de twee uit elkaar gingen, heeft Theron niet echt afspraakjes gehad met mannen. Comédienne Chelsea Handler besloot daarom de actrice een handje te helpen met het vinden van een nieuwe vlam via een dating-app. Maar dat bleek niet echt weggelegd voor Theron. "Daarom ben ik nog vrijgezel. Ik ben ouderwets en hou ervan als een vriend of vriendin me aan iemand voorstelt. Het is problematisch", vervolgde Theron met zelfspot.