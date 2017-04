Sylvana Simons wil bedreigers in rechtszaal graag zien

"Ik wil deze mensen graag zien, want als je online bedreigd wordt weet je niet waar de dreiging vandaan komt. Het kan letterlijk iedereen zijn. Was het de buurman of iemand die je toevallig op straat tegenkomt en waar je heel vrolijk goedemiddag tegen zegt? Dat versterkt het gevoel van onveiligheid", zegt Simons in gesprek met Radio 1.

Op de vraag wat het Simons oplevert als ze weet wie haar heeft bedreigd, antwoordt ze: "Ik wil dat ze zien dat ik een mens ben. Dat ik echt ben en niet een hol symbool waar je ongebreideld over kunt zeggen wat je wilt. Ik denk dat veel mensen dat vergeten zijn. Sylvana is een mens en een moeder, ik heb zelf een moeder en mensen die van me houden."

Haat

Simons wil dit ook in de rechtszaal uitspreken, zegt ze. "Ik wil die mensen eraan herinneren dat wat ze doen gevolgen heeft. Niet alleen voor mij, maar ook voor de gehele samenleving."

Bang dat ze emotioneel of agressief zal worden is Simons niet. "Juist omdat ik me ervan bewust ben dat heel veel van de haat die deze mensen jegens mij voelen is gevoed door valse berichtgeving. Ik heb niet het idee dat deze mensen het over mij persoonlijk hebben, daarom wil ik het persoonlijk maken."

Simons werd onder meer in een videomontage afgebeeld als Zwarte Piet en als naakte vrouw. Ook werd haar hoofd geplakt in beelden die verwijzen naar de lynchpartijen van de Ku Klux Klan.