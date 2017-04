Veroordeling Emile Ratelband voor mishandeling ex-vrouw definitief

Ratelband besloot in juli 2016 naar de Hoge Raad te stappen, nadat hij in hoger beroep al werd veroordeeld voor een taakstraf van 25 uur.

Van Buuren beweerde in december 2013 dat haar voormalig partner haar tegen haar schenen geschopt had en in haar gezicht was geslagen. Ook zou Ratelband haar bedreigd hebben. "Je gaat eraan. Je denkt dat je van mij af bent, maar je komt niet van mij af. Je gaat eraan. Ik laat je kapot schieten", was te horen in geluidsopnames.

Ondanks dat hij in hoger beroep schuldig werd bevonden, hield de positiviteitsgoeroe vast dat hij onschuldig is. "Hij heeft het feit niet gepleegd, daarom gaat hij in cassatie", aldus zijn advocaat Mark Nillesen in juli 2016.

Ratelband en Van Buuren hebben samen twee kinderen. In november 2016 werd het gezin onder toezicht van de Kinderbescherming geplaatst.