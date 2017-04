Fajah Lourens voedt kinderen streng op

"Ik weet zeker: als ik morgen dood neerval, kan mijn dochter van 16 in haar eentje zorgen voor mijn jongere zoon. Dat heb ik haar geleerd", aldus de 35-jarige dj in gesprek met De Volkskrant.

Lourens vertelt aan de krant dat haar vader er bijna nooit was. Maar op de momenten dat hij er was, heeft hij haar opgevoed. De bedenkster van het My Killer Body-dieet komt uit een gezin van vier kinderen: haar moeder kreeg vier kinderen bij drie verschillende mannen. Lourens is de enige met een Antiliaanse vader.

"Omdat hij er niet was, idealiseerde ik hem. Ik schepte op dat hij rijk was, in een villa woonde en een raceauto had. Mijn moeder was er wel, haar gaf ik overal de schuld van. Later zag ik pas in dat hij was weggegaan en haar had achtergelaten met alle zorgen."

Gewoonte

Lange tijd woonde het gezin in het huis van de vader van de jongste twee kinderen, de man zag Lourens nooit als haar vader. Toen de relatie eindigde was ze opgelucht. "Ik zie nog voor me hoe mijn moeder vertelde dat we weggingen bij die man, ik was 12. Voor mij voelde het als een opluchting, alleen was er meteen een nieuwe man bij wie we gingen wonen. Ik geloof dat ik die gewoonte van haar heb overgenomen. Wat ik haar kwalijk nam, doe ik nu zelf ook."

Sinds begin april heeft Lourens een nieuwe liefde. De dj is de moeder van twee kinderen: een dochter en een zoon.