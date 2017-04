Televisiekok Gordon Ramsay wil kinderen geen fortuin nalaten

"Mijn erfenis gaat hoe dan ook niet naar hen. Dat is niet gemeen bedoeld; het is vooral om ze niet verwend te maken", zegt Ramsay (50) tegen The Telegraph. "Het enige waar ik en Tana (zijn vrouw Cayetana Elizabeth Hutcheson, red.) het over eens zijn, is dat ze 25 procent van een appartementje van ons krijgen, maar zeker niet alles."

Ook laat de chef weten dat zijn kinderen zelden in één van zijn toprestaurants eten. "De laatste keer dat we bij mijn driesterrenrestaurant Royal Hospital Road aten, was om Megans zestiende verjaardag te vieren. Dat was de eerste keer dat we daar met de kinderen waren. De enige keer dat ze er geweest waren, was toen ze de veteranenlunch met kerst serveerden."

Spartaans regime

Zelfs tijdens vakanties blijft Ramsay een spartaans regime voeren. Zo vliegen zijn kinderen niet met hem en zijn vrouw mee in de businessclass. "Ze hebben in de verste verte niet hard genoeg gewerkt om dat te verdienen. Op die leeftijd, en dan zouden ze businessclass moeten vliegen? Zeker niet. Daar zijn we heel streng in."

De strenge manier van opvoeden is Ramsay niet vreemd. Zelf had hij geen makkelijke jeugd. Zijn vader was een alcoholist die zijn moeder mishandelde. "Onze kinderen hebben een compleet ander leven dan ik vroeger. Ik heb keihard gewerkt om uit de rotzooi waarin ik opgroeide te ontsnappen en ze zijn dankbaar, niet verwend."

De topchef verdiende volgens zakenblad Forbes in 2016 zo'n 54 miljoen dollar (51 miljoen euro). Zijn totale vermogen wordt geschat op 175 miljoen dollar (ruim 164 miljoen euro).