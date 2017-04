Quinty Trustfull mist voormalige schoonzoon

Trustfull zegt dat ze er een tijdje aan moest wennen dat de relatie voorbij was. Moïse en Van Bruggen verbraken hun relatie van vierenhalf jaar een maand geleden.

"Hij is bijna met al onze vakanties mee geweest", aldus Trustfull in De Telegraaf. "Ik hoor me er niet mee te bemoeien, maar ik mis hem."

"Ze weet me altijd te vinden als er wat is, daar ben ik blij mee. (..) Damian was echt haar jeugdliefde. Moïse heeft nog steeds contact met hem, ze zijn op een goede manier uit elkaar gegaan. Wat dat betreft, is ze net haar moeder, die snel het leven oppakt als het anders gaat."

Trustfull woonde vorig jaar een tijdje in Milaan, waar haar man Orlando assistent-trainer van Frank de Boer was bij Inter Milaan. Door tegenvallende resultaten werden de twee heren in november vorig jaar ontslagen en moest ook Trustfull terugkeren naar Nederland.

Ze werkt nu drie dagen per week bij RTL Live en doet nog steeds de presentatie van Koffietijd​. Moïse is momenteel te zien in Goede Tijden Slechte Tijden.