Melanie Griffith vindt dat ze te ver ging met plastische chirurgie

"Ik realiseerde me dat niet totdat mensen begonnen te zeggen: 'Oh mijn God, wat heeft ze gedaan?'", aldus Griffith. "Dat deed zo'n pijn dat ik naar een andere arts ben gegaan en die is toen op gaan lossen wat de eerste dokter allemaal had gedaan. Hopelijk zie ik er nu weer normaler uit."

In het interview is de actrice ook open over haar verslavingsverleden. Ze moest drie keer afkicken van drugs en pijnstillers maar haar kinderen Alexander (31), Dakota (27) en Stella (20) hebben daar volgens Griffith niet onder geleden. "Ik functioneerde altijd. Misschien heb ik dingen gelaten die ik wel had moeten doen, maar ik was er bijna altijd voor mijn kinderen. Ze hebben over het algemeen een bevoorrecht zigeunerleven geleefd."

Griffith (59), zelf de dochter van Hollywoodlegende Tippi Hedren, kreeg van elk van haar ex-mannen een kind. De vader van Alexander is acteur Steven Bauer, Dakota kreeg ze met Don Johnson en Stella's vader is Antonio Banderas.