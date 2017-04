'Mel B beticht echtgenoot in scheidingspapieren van mishandeling'

De zangeres beticht haar echtgenoot, van wie ze eind maart een scheiding aanvroeg, er van haar jarenlang te hebben mishandeld en te hebben bedreigd. Bij het bekendmaken van de scheiding werd nog "onoverbrugbare verschillen" op als reden.

In de documenten in handen van TMZ staan incidenten beschreven in 2007, 2012 en 2014. Brown beschrijft hoe Belafonte heeft geprobeerd haar te wurgen, haar sloeg in haar gezicht en haar dwong om verklaringen te geven op Twitter voor de blauwe plekken en wonden die ze had.

De zangeres schrijft verder dat haar echtgenoot de oppas zwanger heeft gemaakt en haar gedwongen heeft tot een abortus. Belafonte zou de oppas vervolgens hebben afgekocht met geld van de zangeres.

Belafonte heeft meerdere keren gedreigd met het openbaar maken van intieme beelden van Brown als ze een scheiding zou aanvragen.

Geruchten

In 2014 deden geruchten de ronde over agressief gedrag van Belafonte. Brown zou na een ruzie niet in staat zijn geweest een liveshow van X Factor bij te wonen. De week erop verscheen ze wel in het programma, maar waren er blauwe plekken en schrammen op haar lichaam te zien.

De politie is nooit ingeschakeld. In 2003 bekende Belafonte schuld in een huiselijk geweld-zaak die zijn ex-vrouw in 2003 tegen hem aanspande. Hij beweert op het moment niet te hebben begrepen dat hij bekende.