'Elke vrouw in leven David Schwimmer is seksueel lastiggevallen'

De acteur vertelt in een interview met Cosmopolitan dat hij bezorgd is na het horen van "talloze verhalen" van seksuele intimidatie. "Elke vrouw in mijn familie en in mijn leven, inclusief mijn moeder, is weleens lastig gevallen. Met uitzondering van mijn 6-jarige dochter gelukkig."

Het probleem is volgens de 50-jarige Schwimmer dat getuigen van seksuele intimidatie niet naar voren durven te stappen uit angst voor represailles.

Schwimmer, die vooral bekend is door zijn rol als Ross Geller in Friends, lanceerde maandag een nieuwe campagne tegen seksuele intimidatie in de vorm van een serie van zes korte films genaamd #ThatsHarassment.

Trump

In een van de video's, genaamd The Co-worker, vertelt een mannelijke bartender over dronken klanten die opmerkingen maken over het "grijpen" van vrouwen bij hun genitaliën. Hoewel er een verwijzing lijkt te zijn naar de opmerking van Donald Trump, die in een uitgelekte video uit 2005 opschepte dat je vrouwen "zo in het kruis kunt grijpen" als je beroemd bent, ontkent Schwimmer dat er sprake is van een politiek partijdige ondertoon in de serie.

"Dit is geen 'liberaal Hollywood wij zijn tegen Trump'-ding", zegt hij. "Elke vrouw, wat haar politieke overtuiging ook is, heeft te maken met seksuele intimidatie."

De regie van #ThatsHarassment is in handen van de Israëlische regisseur Sigal Avin. Acteurs die in de serie spelen zijn onder anderen Cynthia Nixon, Emmy Rossum en Cristela Alonzo. De zesdelige serie is te zien op YouTube.