Frans Verstappen hoeft zoon Jos nooit meer te zien

"Jos is voor mij dood. Hij komt er hier niet meer in", aldus een boze Verstappen senior in RTL Boulevard.

De oud-coureur zou volgens de Limburger zondag gevochten hebben, nadat hij zijn ex-vriendin Kelly met een andere man had zien praten. Toen hij daarna weigerde het restaurant te verlaten, werd hij gearresteerd. Na het verhoor mocht Verstappen weer naar huis. Volgens zijn advocaat werd Verstappen aangevallen door een andere man.

"Jos meent dat hij boven Jezus staat. Hij krijgt gewoon een waas voor zijn ogen. Hij laat Kelly gewoon niet met rust", zegt Verstappen senior maandagavond in RTL Boulevard. Zijn vader heeft er moeite mee dat zijn zoon een slachtofferrol aanneemt. "​Hij zegt dat hij is bedreigd en geslagen en slachtoffer is. Maar hij heeft juist ruzie gezocht", aldus Verstappen.

Boze appjes

Ex-schoondochter Kelly is nog wel welkom, iets wat de oud-coureur volgens zijn vader niet zint. "Ik kreeg allemaal boze appjes dat ik niet achter hem stond en dat Kelly niet deugde", vertelt hij.

Verstappen senior is bang dat het nog een keer goed misgaat met zijn zoon. "Ik waarschuw de overheid, in dit geval de politie. Ik ben bang dat het uit de hand gaat lopen", aldus Verstappen.

Vader en zoon Verstappen hebben al langer ruzie. De familie viel eind juli uit elkaar toen in De Telegraaf een artikel verscheen over een vermeende mishandeling door Jos Verstappen. Hij zou zijn vader hebben geslagen. Frans Verstappen deed aangifte, maar trok die later weer in. Sindsdien heeft de familie weinig contact.