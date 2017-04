Lieke van Lexmond bevallen van tweede zoontje

De volledige naam van het kindje is Zef Hans Boudewijn van Veggel. Hij is geboren op de uitgerekende datum, schrijft Van Lexmond (35) trots bij een foto op Instagram. Op de foto is ook haar man Bas van Veggel te zien.

Het kindje kwam ter wereld in het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam. "Afgelopen nacht, 2 april 2017, was magisch. Onze tweede grote liefde: 'Zef Hans Boudewijn van Veggel' landde in ons midden. We zijn tot over onze oren verliefd op onze prachtige zoon en broer van Vik."

Het eerste kindje van het stel, Vik Barthléhemy, werd drie jaar geleden geboren. Van Lexmond van Van Veggel kozen bij Zef opnieuw voor een naam met drie letters, omdat dit traditie is bij zijn familie.

Van Lexmond zei in september vorig jaar dat ze opnieuw zwanger was. Toen maakte ze ook gelijk het geslacht bekend. Vorig jaar juni trouwden de twee in Italië.