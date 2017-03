Roddeloverzicht: Humberto 'heeft een affaire' en Drake verpest het

Kijkers van programma's als Temptation Island, Geordie Shore en Ex on the Beach weten het inmiddels: monogamie blijkt voor veel mensen nog altijd een hele opgave. Zo af en toe even buiten de pot piesen moet in deze realityseries best kunnen: de mannen en vrouwen hebben regelmatig moeite om de handen bij zich te houden.

Wie denkt dat dit gedrag alleen voor jonge, onbetrouwbare types is weggelegd, keek deze week verbaasd op toen De Telegraaf schreef over Humberto Tan die zijn partner zou hebben verlaten omdat hij zijn hart verloren heeft aan de twintig jaar jongere Dionne Stax.

Volgens de krant woont Humberto alweer een tijdje niet meer in het huis waar hij met zijn partner Ineke hun drie kinderen heeft opgevoed. De presentator zou zijn intrek hebben gedaan in een 'vrijgezellenflat' van 36 vierkante meter waar hij zo weinig ruimte heeft dat hij deels uit zijn kofferbak moet wonen.

De geruchten dat Humberto en Dionne meer zijn dan vrienden sinds hun ontmoeting tijdens de jaarwisseling van 2015 en 2016 in de speciale uitzending van RTL Late Night gaan al langer. Tijdens die eerste ontmoeting zou de vonk aan tafel al zijn overgeslagen en later tijdens het dansen ontstond er iets meer dan een vonkje.

Verschillende buren van Dionne hebben aan Privé al laten weten dat Humberto regelmatig bij de presentatrice thuis te vinden is en het tijdschrift had zelfs een foto van de twee op haar balkonnetje. Collega's van Humberto "fluisterden" dat er een "bijzondere band" tussen hem en Dionne was ontstaan.

Hoewel Humberto heel duidelijk is geweest, hij gaat hier niet op reageren, blijven de bladen en kranten gewoon doorgaan met de geruchten opschrijven. Ook Dionne houdt haar lippen stijf op elkaar, van haar zullen we geen bevestiging krijgen op de geruchten. Ook de partner van Humberto weigert commentaar te leveren. "Ik ga geen vragen beantwoorden. En nee, ik ga niet zeggen hoe ik me voel. Ik zeg helemaal niets."

Gretig wordt daarom gebruik gemaakt van 'ooggetuigen', 'ingewijden' en 'anonieme collega's', die allemaal dolgraag willen vertellen over de vermeende affaire. Want het blijft een mooi verhaal en waarom zou je dan bevestiging nodig hebben? Als de betrokken partijen niet willen praten, praten we wel met mensen die wél iets willen zeggen.

Nieuwe prins

Als er iemand de afgelopen jaren flinke klappen te verduren heeft gekregen op het gebied van liefde is het Albert Verlinde wel. De voormalig roddelbaas van RTL Boulevard werd in 2014 zelf slachtoffer van de geruchtenstroom toen bleek dat zijn toenmalige echtgenoot Onno Hoes met andere mannen afsprak en de datingapp Grindr gebruikte.

Eind 2014 volgde een scheiding en moest Albert opnieuw beginnen. Hoewel hij in de tussentijd niet meer in het openbaar is getreden met een nieuwe relatie, heeft hij de hoop op een nieuwe liefde echt niet opgegeven. Sterker nog: als de ene prins op het witte paard niet werkt, weet hij zeker dat er wel weer een volgende komt.

"Daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je moet altijd blijven dromen en hopen", aldus de 55-jarige Albert over zijn visie op zijn toekomstige liefdesleven in gesprek met Vrouw.

De presentator denkt dat iedereen wel íets heeft meegemaakt waardoor wordt gedacht "nu ben ik blijkbaar aan de beurt". "Er gaat iemand dood van wie je dat nooit had gewild, je ouders worden echt oud of je bent opeens weer alleen. Gelukkig is 98,5 procent van de mensen in staat om zich hier met kracht overheen te zetten en in te zien dat het leven wel mooi is. Dat er liefde was, dat er verdriet was, dat er een afscheid kwam, net als in het echte leven kom je dat ook in sprookjes tegen."

"One day my prince will come", zegt Albert over zijn eigen 'sprookje'. "Ze hebben nooit besproken hoeveel het er zijn, hè? En hoe lang hij blijft. En iedereen weet dat op het moment dat de prins van zijn paard afstapt en je kust, het volgende verhaal begint."

Daten heeft de musicalproducent ook geen enkel probleem mee, al lijkt het gebruik van de datingapp door zijn ex hem wel wat af te hebben afgeschrikt. "Ik ga niet allerlei sites op, maar openlijk een drankje drinken in een kroeg doe ik wel. Ik ben de laatste jaren juist steeds opener geworden, ook in dat opzicht."

Rustig aan

Dat Floortje Dessing het de afgelopen jaren verschrikkelijk druk heeft gehad, is duidelijk. De presentatrice reist de hele wereld over voor haar succesvolle programma, wordt zo af en toe in Nederland nog verwacht voor het ophalen van een tv-beeldje en kan dan zo door naar een nieuwe bestemming.

Dat die drukte zijn tol gaat eisen is makkeijk te bedenken. Iedereen die een baan heeft waar veel van hem of haar geëist wordt, kan beamen dat zo af en toe even gas terug nemen essentieel is. In het geval van Floortje is dat echter makkelijker gezegd dan gedaan: waar houdt je werk op en begint je vakantie als je altijd op reis bent?

Deze week werd het voor Floortje helder: ze moet echt even gas terugnemen. "Slapen slapen slapen. Ik moet meer ontspannen en relaxen."

Het reizen wordt de 46-jarige presentatrice zo af en toe echt even te veel. "Dat is soms een aanslag op je leven en lichaam. Het is werkelijk waar fantastisch, maar fysiek is het soms heel lastig."

Hoewel het nu om een "klein tropisch virusje" gaat, heeft Floortje in het verleden met ernstigere dingen te maken gehad. Zo had ze al eens een infectie waardoor ze haar evenwicht niet meer kon bewaren en heeft ze blijvende nierschade.

"Gelukkig heb ik hele goede artsen en ze begeleiden mij fantastisch. Ze zeggen ook: Floortje, doe nou eens rustig aan. Ik heb normaliter de neiging om eigenwijs te zijn, maar dit keer heb ik me voorgenomen om even energie op te sparen."

Geen Drake

Dachten we eindelijk al het gedoe gehad te hebben met Drake, kwam hij maandag niet opdagen voor zijn concert in de Ziggo Dome. Ruim een uur nadat het feest moest begonnen kwam een medewerker van concertorganisator Mojo beschaamd het podium op: de rapper was te ziek om op te treden.

Op sociale media ontstonden de wildste geruchten. Drake zou iets verkeerd hebben gegeten, Drake zou ziek zijn, maar ook Drake zou te stoned zijn. Volgens Mojo klopte daar niets van: Drake had echt zijn best gedaan, maar hij kon die avond écht niet op het podium komen.

Wellicht dat het publiek iets vergevingsgezinder was geweest als dit niet de derde keer was dat de rapper van het concert moest afzien. Eerder liet hij al zijn optredens al verschuiven omdat de zaal niet ingericht kon worden op de manier dat hij het wilde. Het concert van maandagavond 27 januari had eigenlijk de dag ervoor moeten plaatsvinden, maar werd last minute verschoven. Datzelfde concert stond overigens ooit in de agenda voor 20 januari.

Wie denkt dat Drake zich verschrikkelijk rot voelde over hoe hij zijn Nederlandse fans had behandeld, komt van een koude kermis thuis: de rapper liet voor het goedmaakoptreden ook vijftig minuten langer op zich wachten dan eigen op de planning stond. Uitgebreid zijn excuses aanbieden was er toen ook niet bij.

Niet dat het nog echt uitmaakte, want de Ziggo Dome was flink leeg door de vele agendaperikelen van Drake. 14.000 plaatsen waren er, maar uiteindelijk kwamen slechts 9.100 mensen om het optreden nog daadwerkelijk te zien.

Of Drake ooit nog terugkeert naar Amsterdam is nu de vraag, zijn fans zullen ongetwijfeld niet meer staan te trappelen.