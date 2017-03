Shakira opent opnieuw school in Colombia

De school is gebouwd in samenwerking met de FC Barcelona Foundation, de stichting van de gelijknamige voetbalclub waar de vriend van Shakira, Gerard Piqué, speelt.

Shakira richtte in 1997 stichting Pies Descalzos op. "Toen we twintig jaar geleden begonnen scholen te bouwen in Colombia, kozen we voor afgelegen gebieden waar helemaal niks was - geen infrastructuur, wegen of drinkwater", aldus de Hips Don't Lie-zangeres.

"We bouwden scholen op plekken waar de overheid zich niet liet zien en waar duizenden kinderen geen toegang tot goed onderwijs hadden. De transformatie begon meteen - er werden banen gecreëerd, ondervoedingsproblemen verminderen dramatisch en de studenten deden het heel goed."

Beste scholen

In december werd een andere school van de stichting uitgeroepen tot de beste openbare school van het land. In haar verklaring benadrukt de zangeres het belang van onderwijs.

"We leven in een geglobaliseerde wereld, we moeten investeren in kinderen als we ook een welvarende wereld willen. Kinderen helpen is de meest effectieve manier om armoede uit te bannen", aldus Shakira.