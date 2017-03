Claudia Schoemacher na faillissement 'gelukkiger dan ooit'

"Nu pas kan ik zeggen dat ik nog nooit zo gelukkig ben geweest en kleine dingen, zoals pure vriendschappen, waardeer", zegt Schoemacher in een interview met Beau Monde.

De 46-jarige vrouw zegt in het interview dat ze het achteraf wel jammer vindt dat ze niet voorzichtiger is geweest met haar geld. "Ik dacht dat het altijd door zou gaan en had niet voorzien dat ik er in 2015 mentaal zo doorheen zou zitten dat ik niet meer in staat was om te werken."

Depressie

Schoemacher belandde in een zware depressie, nadat Robert Schoemacher in 2015 persoonlijk failliet werd verklaard. De cosmetisch arts was al vaker in financiële problemen gekomen, nadat in 2007 de belastingdienst bij hem aanklopte.

Verder had Claudia Schoemacher nog andere persoonlijke problemen te verwerken, vanwege drie zelfmoorden in de persoonlijke omgeving. Het gezin verhuisde naar Marbella. "In Spanje heb ik twee jaar in mijn duster gewoond en ben ik vijftien kilo aangekomen."

Yuri van Gelder

Het stel had veel steun aan hun persoonlijke omgeving. "Met Yuri van Gelder en zijn Braziliaanse vriendin hebben we zo’n klik! Die kennen de keerzijde van de roem ook en sturen lieve berichtjes op momenten dat we het nodig hebben."

Inmiddels woont Claudia Schoemacher met haar dochtertje Livia weer in Amsterdam. "Laatst liepen we met zijn drietjes in het Vondelpark. Ik zag mijn mooie dochter Livia met Robert en dacht: we zijn gezond en hebben elkaar nog. Wat ben ik toch een rijk en gezegend mens. Meer dan dat heb ik echt niet nodig in mijn leven om gelukkig te zijn."