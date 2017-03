Amanda Seyfried bevallen van een dochter

Dat meldt People. Het nieuws komt slechts twee weken nadat de twee in het in het huwelijk traden. Seyfried en Sadoski verrasten de wereld door in het geheim met elkaar te trouwen. De 40-jarige Sadoski onthulde dat niemand hierbij aanwezig was. "Het was alleen wij twee en we deden ons ding."

Afgelopen september kondigden de twee hun verloving aan. De twee waren toen een half jaar samen. Seyfried maakte vervolgens haar zwangerschap in november bekend.

Seyfried en Sadoski ontmoetten elkaar tijdens de repetities voor het toneelstuk The Way We Get By. De vonk sloeg definitief over op de set van de speelfilm The Last Word, die in maart 2017 uitkomt.

Zorgen

Seyfried zei vorig jaar nog dat ze zich zorgen maakt of ze ooit nog moeder kon worden. "Ik blijf het gevoel houden dat mijn eicellen afsterven", aldus de actrice destijds in een interview met de Britse Marie-Claire.

"Als je dertig bent geworden, dan heb je misschien nog twintig procent kans op zwangerschap, iedere cyclus", aldus Seyfried. "En dat is als alles goed werkt. Dat is toch idioot?"

Seyfried zei heel graag een kind te willen. De actrice had toen nog een relatie met acteur Justin Long. In september 2015 gingen de twee uit elkaar.