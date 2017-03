Jane Fonda krijgt vlinders in buik bij Robert Redford

"Het probleem van werken met Robert is dat ik mijn tekst vergeet als ik in zijn ogen kijk en er helemaal in opga", zegt de 79-jarige actrice in The Ellen DeGeneres Show.

Redford (80) en Fonda waren eerder samen te zien in The Chase (1966), Barefoot in the Park (1967) en The Electric Horseman (1979). De twee speelden ook in Tall Story uit 1966 maar Redford stond daarin niet op de aftiteling. Momenteel nemen de twee filmveteranen het drama Our Souls at Night op.

Ondanks de voortdurende kriebels, zijn die niet meer zo serieus als voorheen. "Ik realiseer me dat ik nu opgegroeid ben. Tijdens de vorige drie films werd ik steeds verliefd op hem", aldus Jane Fonda. "Ik werd elke keer weer verliefd. Als er een dag voorbij ging en hij praatte niet tegen me, nam ik dat altijd persoonlijk op."