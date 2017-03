Katja Schuurman vindt associatie met seksualiteit geen probleem

Dat zegt Schuurman vrijdag in de Volkskrant. Hoewel haar privéleven door haar bekendheid nog weleens in de bladen verschijnt, laat ze zich geen grenzen opleggen. "Ik heb al een hele poos geleden besloten dat ik me door mijn bekendheid niet wil laten beperken."

"Dat zou een opgelegde gevangenschap en censuur zijn, en waarom?", aldus de 42-jarige actrice. Ze bracht recentelijk een nieuwe bloemlezing uit met erotische verhalen Verboden vruchten. "In het voorwoord schrijf ik dat ik mezelf voor het eerst heb gevingerd bij een passage van Zout op mijn huid van Benoîte Groult. Ook hier: geen seconde getwijfeld of ik dat zou opschrijven."

Voor Schuurman zijn erotische verhalen onmisbaar. Bij De Wereld Draait Door zei ze begin maart al dat ze het jammer vindt dat er in Nederland preuts over seksualiteit wordt gedaan. "Dat vind ik heel jammer, want ik denk namelijk dat seksualiteit zoiets belangrijks en zoiets moois is."

42ste

In het interview met de Volkskrant vertelt de schrijfster nog meer over haar seksleven. Zo zegt Schuurman dat ze toen ze jonger was minder plezier beleefde aan seks dan nu. "Seks, het hoorde erbij, maar meer van: doe maar heel even, dan zijn we daar ook klaar mee en kunnen we uitgaan. Pas op mijn 24ste werd het leuker."

"En nu, met Freek (Van Noortwijk, red.), heb ik iemand die totaal bij me past en voel ik me helemaal vrij", vervolgt ze over haar verloofde.

"Freek is veel jonger. Hij is ambitieus, intelligent, gretig, hij verrast me en hij maakt me jonger", aldus Schuurman. "Ik moet alleen soms tegen zijn vrienden zeggen: zou je iets minder vaak fucking in één zin willen zeggen? Want dan zitten we in een restaurant en dan is het 'fucking lekkere wijn' en 'fucking gezellig' - en dat komt een beetje dom over."