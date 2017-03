Marion Cotillard bevallen van dochter

Een woordvoerder van de Franse actrice maakte het blijde nieuws kenbaar aan People.

De 41-jarige actrice liet in september via Instagram weten dat ze in verwachting was van haar tweede kind. "Een aantal jaren geleden ontmoette ik de man van mijn leven, de vader van onze zoon en de baby in mijn buik", schreef de Française toen.

Cotillard en Canet speelden samen in de speelfilm Love Me If You Dare uit 2003 maar begonnen pas in 2007 een serieuze relatie. Recent werkten de twee samen in de film Rock'n Roll.