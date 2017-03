Huwelijk Samantha en Michael onder spanning

"Ik heb Samantha vandaag gesproken en volgens haar is dit niet de insteek van hun huwelijk", bevestigt manager van het koppel Jake Hampel. "Ze is niet voornemens om achter hem aan te reizen. Ze vindt dat hun kinderen gewoon in Nederland moeten opgroeien."

Daardoor moet de realityster hun twee kinderen alleen opvoeden, een hele klus zonder haar man. "Ze is nu afhankelijk van de steun van haar ouders", aldus Hampel. Volgens hem zijn de komende dagen 'cruciaal'.

Hampel heeft nog niet met de echtegenoot van Van der Plas gesproken, maar hij is wel van plan om nog een bemiddelingspoging te doen. Donderdag is er een gesprek tussen Barbie en RTL. De zender, die al jaren de avonturen van de twee op televisie brengt, wil graag weten wat er aan de hand is.

Vorig jaar gingen er al geruchten over huwelijksproblemen. Die werden later door de twee ontkracht. "De relatie is sterker dan ik dacht", zei zei de realityster in oktober. Wel erkende ze dat haar huwelijk onder grote druk stond aan de Costa del Sol. "Er was zoveel stress, Michael was zoveel weg. Ik at niet meer. Ik had blaren in mijn mond van de stress."