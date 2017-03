Froukje de Both heeft oude bruidsjurk nog hangen voor mogelijk huwelijk

"Hij is bloedmooi, dus die doe ik misschien nog weleens aan. Het is nog steeds mijn droomtrouwjurk", aldus De Both (44) in gesprek met Vrouw.

In 2012 verbrak de presentatrice haar verloving met Te Rehorst omdat ze verliefd was geworden op Niek van der Bruggen met wie zij samen een radioprogramma presenteerde bij 538. De breuk met Te Rehorst, met wie ze samen dochter Emma kreeg, was pijnlijk, maar aan de jurk hangt voor de presentatrice geen naar gevoel.

"Die jurk staat voor mij symbool voor de liefde en voor de bruiloftsdag die ooit nog gaat komen. Je zou misschien denken dat trouwen voor mij niet meer hoeft, maar my inner princess is screaming to come out! Ken je dat programma Say yes to the dress? Dat is mijn geheime genoegen, haha. Voor mij staat het huwelijk denk ik toch symbool voor het ultieme geluk."

Actief bezig zijn met een huwelijk met Van der Bruggen is De Both echter niet. "k leef tegenwoordig meer in het moment. Niek en ik hebben het hartstikke leuk samen en ik kan heel erg met hem lachen. Met humor kom je een heel eind, merk ik. Hij heeft mij ook geleerd om dingen meer los te laten."