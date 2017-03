Loes Luca denkt 'al lang niet meer' aan verwijderde cyste

"Ik heb een snee in mijn buik en word om de drie maanden gecontroleerd. De kans dat ik alsnog hieraan overlijd, lijkt me dus klein", aldus Luca in gesprek met AD.

Volgens de 63-jarige actrice werden haar gezondheidsklachten erg overdreven gebracht in de media. "Wat er dan vervolgens voor drama van wordt gemaakt. (...) Laconiek? Je kunt je wel druk maken, maar dan heb je dubbel werk, hè? Zeg, laten we erover uitscheiden. Het is de moeite niet waard."

In de tijd dat ze thuis zat, heeft haar 29-jarige dochter een maand voor haar gezorgd. "Heel lief. Maar: 'Mama, laat mij maar, dat mag jij nog niet', kon ik niet meer horen. Afhankelijkheid is he-le-maal niks voor mij. Ja, als ik een verpleger inhuur die ik in z'n kont mag knijpen."

Als ze "oud en moe" is, wil ze dan ook niet dat haar dochter haar gaat verzorgen. "Maar ho even, zover is het nog niet. Ik voel me prima. Ach, soms als je jezelf terugziet denk je even: wat loopt daar nou voor oud wijf? Ik ben niet van de apparaten, maar pak binnenkort pilates en zwemmen weer op. Baantjes trekken met een badmuts op. Ik zeg niet waar. Dan komt iedereen kijken, want het ziet er niet uit."