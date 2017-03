Concerten Guus Meeuwis waren cultuurshock voor Typhoon

"Ik als jongen van Surinaamse komaf uit de Veluwe die in Brabant terechtkomt en duizenden mensen alles mee ziet zingen, ik kende dat niet", zei Typhoon woensdag in RTL Late Night. "Dat was eigenlijk een cultuurshock."

Desondanks vond de zanger en rapper het geweldig. "Vier keer 35.000 man is echt wel de kracht van verbinding. Dat was voor mij een eyeopener. We kunnen nog zo veel leren van elkaar als we open blijven staan voor elkaar."

Typhoon is sinds kort de eerste minister-president van 'De Culturele Coalitie' en roept Nederlanders op trotser te zijn op onze cultuur. "Ik zeg altijd: laten we niet doen alsof er geen verschillen zijn, maar laten we die verschillen juist vieren. We benadrukken die verschillen nu zo erg dat de bereidwilligheid niet meer wordt gevoeld."

Cultuureducatie

Volgens Typhoon is cultuureducatie heel belangrijk. "Je kan het niet hebben over normen en waarden als we niet oefenen in bevragen. Waar staan we? Waar komen we vandaan? Hoe willen we met elkaar deze samenleving vormen? Dat begint bij de kinderen, bij cultuureducatie. Zij moeten leren relativeren, problemen oplossen en hun wereldbeeld vergroten. Zo leren en oefenen ze in het vormen van een mening en een visie. Het zijn wel de volgende managers en politiek leiders."