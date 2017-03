Lily Collins vond afwezigheid vader Phil tijdens jeugd pijnlijk

Dat schrijft de 27-jarige Britse actrice volgens BBC in haar boek Unfiltered: no shame, no regrets, just me, dat dinsdag verscheen. "Veel van mijn diepste onzekerheden komen voort uit de issues die ik heb met mijn vader."

Lily Collins plaatste in het boek ook een open brief aan haar vader, waarin ze zegt hem te vergeven voor zijn afwezigheid en voor het niet zijn van de vader die ze had verwacht.

Zwitserland

Haar vader, die in totaal vijf kinderen kreeg uit drie huwelijken, verliet haar moeder toen Lily 5 jaar oud was. De zanger verhuisde vervolgens naar Zwitserland, waar hij meer dan twee decennia bleef.

"Hij leefde gewoon, maar zo voelde het voor mij niet", schrijft de actrice. "Ik wist wel dat hij van me hield, maar hij was er nooit in levenden lijve om me dat te vertellen."

Lily durfde pas jaren later aan haar vader vertellen hoe ze over hem dacht. "Ik accepteer de woede die ik voelde en het verdriet vanwege de dingen die je deed of naliet."

"En hoewel het nu misschien te laat lijkt, is dat het niet. We hebben nog genoeg tijd."