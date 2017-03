George Michael stierf natuurlijke dood

Zo had de zanger problemen aan zijn hart en leververvetting, blijkt uit het rapport van de patholoog die de dood van Michael onderzocht. Onder andere BBC heeft het rapport ingezien.

George Michael overleed op eerste kerstdag op 53-jarige leeftijd. Lange tijd was er onduidelijkheid over de toedracht van zijn dood.

De politie meldde destijds al dat er geen verdachte omstandigheden waren. Zijn manager sprak toen al de verwachting uit dat de zanger overleden was aan hartfalen.

Het onderzoek naar het overlijden van Michael is nu afgerond, zegt de patholoog. "Er zullen geen nieuwe updates meer verschijnen. De familie vraagt de media en het publiek hun privacy te respecteren."

Wham!

De zanger was bekend van nummers met de band Wham!, zoals Last Christmas en Wake Me Up Before You Go-Go. Al op zijn achttiende richtte hij de band op samen met Andrew Ridgeley. Het album Fantastic was een succes en met de albums Make It Big en The Final haalde hij zelfs de eerste plaats in de hitlijsten. De band bleef voor vijf jaar bestaan, daarna richtte Michael zich op zijn solo-carrière.