'Chrissy Teigen vond leven oppakken na bevalling moeilijk'

Teigen vond het bijvoorbeeld heel zwaar om op tijd haar bed uit te komen om naar de set van Lip Sync Battle te gaan. In de dagen na haar bevalling werkte ze voor deze tv-show. Ze was, samen met LL Cool J, presentator maar dat ging haar niet al te best af. “Ik was kribbig tegen iedereen en had last van allerlei pijntjes.”

Maar Teigen had nog meer problemen. Zo had ze moeite met eten. “Ik kon gewoon twee dagen niet eten, en voor iemand als ik is dat niet normaal”, schrijft ze. “Ik had veel last van stemmingswisselingen en was bovendien emotioneler dan voordat ik moeder werd”.

Haar depressies werden op het laatst zo erg dat ze de deur niet meer uitkwam als ze niet naar haar werk moest. Uiteindelijk ging de actrice naar haar dokter. Die vertelde haar dat ze een postnatale depressie had.

Opgelucht

Toen ze wist waar al haar klachten vandaan kwamen, was Teigen aan de ene kant opgelucht, maar ze twijfelde ook of ze wereldkundig moest maken wat er met haar aan de hand was.

"Ik kon het maar moeilijk een plaatsje geven en daarom duurde het zo lang voor ik er iets over kon zeggen”, schrijft ze nu, elf maanden na de geboorte van haar dochtertje. Dat ze nu toch een stuk over haar moeilijke periode heeft geschreven is omdat ze wil laten zien dat een postnatale depressie iedereen kan overkomen en dat het niet iets is waar je je voor hoeft te schamen. “Door er open over te zijn, help je jezelf.”

In haar essay heeft Teigen ook warme woorden over voor haar man John Legend. De zanger was een echte steun en toeverlaat voor haar. “Hij deed alles om ervoor te zorgen dat het goed met me ging”, schrijft ze. “Hij heeft heel veel geduld met me en verzorgt me goed.”