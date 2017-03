Patricia Paay zet vervolgstappen in sekstape-affaire

In RTL Boulevard vertelde Peter R. De Vries maandag over de vervolgstappen van Paay. Volgens De Vries, die de televisiepersoonlijkheid adviseert, heeft ze een bureau in de arm genomen dat ervoor moet zorgen dat haar sekstapes niet meer op internet staan.

Daarnaast bereidt ze een zaak voor tegen de Telegraaf Media Groep (TMG). GeenStijl en Dumpert, onderdeel van TMG, plaatsten vorige maand linkjes naar de sekstapes van Patricia. "De dagvaarding is onderweg", aldus De Vries.

In de tussentijd neemt Paay ook rust. "Ze is op vakantie in een warm land om bij te komen van alle hectiek", vertelde de misdaadverslaggever."Hopelijk daalt haar bloeddruk ook weer een beetje."

Paay heeft nachtmerries na het lekken van de video's en voelt zich erg slecht. Dat vertelde ze aan tafel bij Eva Jinek. "Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op." Volgens Paay is haar carrière naar de knoppen. "Je moet je voorstellen, dat ik al vijftig jaar op televisie ben, maar dat is nu in één klap weg. Zo ga ik dus de geschiedenis in."