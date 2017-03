Victoria Koblenko is veel van ervaring van bevalling zoontje vergeten

"Je staat onder hoogspanning en bent zo gefocust op je prestatie dat je geen oog hebt voor hoe het voor het medische personeel moet zijn", zegt Koblenko (36). De actrice beleefde dan ook de bevalling die ze bijwoonde voor de nieuwe TLC-serie Bevallen met veel intenser van haar eigen bevalling. "Mijn eigen bevalling is intussen in nevelen gehuld."

"Voor mijn gevoel was ik na vijf maanden al helemaal 'back to my former self', maar ter plekke bleek dat ik de bevalling nog zo onder mijn huid had zitten", aldus de CMC-actrice. "Alles kwam heel diep binnen. Ik kon mijn emoties niet beteugelen en liet tranen vaak schaamteloos rollen over mijn wangen."

Voor Bevallen met keek Koblenko ruim drie dagen mee op de verloskundigenafdeling. Ze wilde graag eens zien hoe zij met een bevalling omgaan, vooral omdat ze het zelf niet goed meer kan herinneren.

Kippenvel

Eenmaal terug in het ziekenhuis, maakte het bijwonen van de bevalling diepe indruk op Koblenko. "Je bent zelf geen lijdend voorwerp, maar ik voelde toch alles heel erg in mijn buik. Van rillingen tot kippenvel, alsof ik het was die daar lag", vervolgt ze. "Deze dagen staan me meer bij dan mijn eigen bevalling."

Koblenko heeft door het programma het idee gekregen dat ze als actrice het verkeerde beroep heeft gekozen. "Ik zeg in het programma heel vaak dat ik het verkeerde beroep heb gekozen. Elke dag nieuwe levens ter wereld brengen….dat is toch een droom!"

Behalve Koblenko doen ook Dirk Zeelenberg, Do en Filemon Wesselink mee met het programma. Het programma is maandag voor het eerst te zien.