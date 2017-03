Jane Fonda spreekt openlijk over seksueel misbruik

In een interview met The Edit, waarbij de 79-jarige actrice sprak met haar jongere collega Brie Larson, vertelt Fonda voor het eerst over de ervaringen. "Ik dacht altijd dat het mijn eigen schuld was", verklaart de actrice. "Dat ik niet het juiste deed of zei."



Voor Fonda waren de nare ervaringen een belangrijke reden om zich sterk te maken voor vrouwenrechten. Zo is de actrice actief bij de V-beweging, die strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook richtte ze de Jane Fonda Center for Adolescent Reproductive Health op, met als doel om tienerzwangerschappen te voorkomen.

Door haar werk wil de actrice slachtoffers laten inzien dat geweld tegen vrouwen niet de schuld is van de henzelf. "We werden misbruikt en dat is niet oké."