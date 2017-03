Ex-vriend Sienna Miller is haar 'beste vriend in de hele wereld'

In een interview met Harper's Bazaar zegt de 35-jarige actrice dat het beëindigen van de relatie niet gepaard ging met veel drama. Het koppel ging in de zomer van 2015 uit elkaar.

"Ik denk dat bij iedere relatie die eindigt er één van de twee een beetje hard moet zijn, maar het is niet zo bitter geweest dat we elkaar nu niet meer kunnen uitstaan", aldus Miller.

De twee, die samen een 4-jarige dochter hebben, betrekken elkaar dan ook zo veel mogelijk in elkaars leven. "We leven niet samen, zoals onlangs werd gezegd, maar dat doen we wel de helft van de tijd", vertelt de actrice. "Iedereen blijft dan logeren of we gaan met zijn allen op vakantie omdat we het oprecht leuk vinden samen te zijn."

Dochter

Volgens de actrice is de situatie goed voor hun kind Marlowe. "Het is geweldig voor onze dochter dat ze twee ouders heeft die van elkaar houden en vrienden zijn."

Onlangs is Miller van Londen naar New York verhuist met haar dochter, een verhuizing waar ze behoefte aan had. De actrice heeft er veel vrienden wonen met wie ze veel tijd door kan brengen.

"Het was allemaal geweldig en leuk, maar ik probeer mezelf ook een schop onder de kont te geven, en daar helpt een stad als New York heel goed bij."