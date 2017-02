Roddeloverzicht: Ongemakkelijkheid bij Boer zoekt vrouw en Jan in glitterpak

Als iemand meedoet aan een televisieprogramma om de liefde te vinden, is het geen vreemde aanname om er van uit te gaan dat diegene het flirten niet al te goed beheerst. Toch is het ieder seizoen van Boer Zoekt Vrouw weer een verrassing om te zien hoe slecht sommige mensen er in zijn.

De meeste mensen zullen er alles aan doen om goed over te komen op een eerste date: een nieuwe outfit, het haar netjes en flink veel complimenten geven. Zo niet casanova's Mark, Riks, Herman, Olke en David. Boeren blijven boeren en tijdens de opnames was het overduidelijk lekker weer, dus voor de heren geen driedelige pakken, wel nee: een shirtje en een spijkerbroek is chique genoeg.

En oké, die outfits zijn eigenlijk ook wel leuk, want de mannen zijn tenminste zichzelf. Maar de gesprekken die ze voeren zijn zo af en toe wel erg ongemakkelijk. Herman die van verbazing achterover slaat als hij Anna, waarvan hij eerder een prachtige modellenfoto heeft gezien, in het echt ontmoet en vervolgens die verbazing ook uitspreekt gaat nu al de boeken in als een van de meest ongemakkelijke momenten op televisie. "Wat ze van je kunnen maken met zo'n modellenfoto is ongelofelijk. Het zijn twee aparte gezichten."

Gelukkig kon Anna er zelf ook om lachen en gaan de twee (spoiler) nog een keer met elkaar op date. Hopelijk kan Herman dan zijn ongemakkelijke opmerkingen voor zich houden.

Ook de afspraakjes bij David gingen niet van een leien dakje: de beste boer heeft een hekel aan paarden, maar nodigt alleen maar paardenmeisjes uit! Vervolgens klaagt hij dat één van de dames liever haar paard heeft dan familie en vrienden, maar nodigt haar vervolgens wel uit voor een vervolgdate. Hallo: als je zulke problemen hebt met paardenliefde, kies dan iemand anders!

Boer Riks maakt de uiterst ongemakkelijke opmerking "Hoe komt het dat zo'n leuke vrouw alleen is?", waarna zijn date vertelt dat haar man is overleden en dat ook al in haar brief stond. Inlezen is essentieel, zo blijkt maar weer.

De liefdesperikelen van de vijf boeren zullen de komende weken nog voor voldoende vertier zorgen op de zondagavond. Blijven de heren zo ongemakkelijk of ontwikkelen ze zich tot echte rokkenjagers?

Vloggen

Dikke lippen, volle billen en strakke buiken: tegenwoordig moeten dames op precies de juiste plekken wat rondingen hebben en voor de rest zo strak mogelijk. De invloed van media is altijd groot geweest op het schoonheidsbeeld, maar door de komst van sociale media is die zo mogelijk nog belangrijker geworden.

Iedereen kan tegenwoordig BN'er worden: slechts een telefoontje en een goed verhaal zijn nodig om duizenden mensen naar je video te laten kijken. Beetje gek doen, of heel knap zijn en je bent er.

Modevlogger Yvonne Coldeweijer, die twee hele afleveringen in Wie is de Mol? zat, weet hoeveel invloed je kan hebben op jonge meiden en is daarom altijd voorzichtig met wat ze in haar video's plaatst.

Zo at de ex van Ben Saunders een hele lange periode alleen maar junkfood, maar haar kijkers hebben daar niets van gezien. "Ik wist dat ik door een fase heen moest, dus ik ga zoiets niet in mijn vlogs laten zien."

De presentatrice vindt het maar niks dat haar vlog-collega's zich niets lijken aan te trekken van de invloed die ze hebben op jonge meiden en jongens. "Wat moet iemand van veertien denken als jij, hun voorbeeld, het signaal afgeeft dat je niet mooi genoeg bent? Wees gewoon tevreden met wie je bent. Ik sluit niet uit dat ik op mijn 45e ooit een beetje botox ga gebruiken, maar kom op zeg, sommige van die meiden zijn nog niet eens 25 en kunnen niet meer fronsen. Dat vind ik echt erg."

Yvonne vindt het maar niks, de tieners die er steeds vaker mee worden geconfronteerd worden hoe ze hun uiterlijk makkelijk kunnen veranderen als ze maar geld hebben. De vraag is of de vloggers enig idee hebben wat voor impact ze hebben op zo'n beïnvloedbare groep, wellicht denken ze echt: ik deel gewoon alles in mijn leven, dus ook dit.

Heel Holland Bakt met André

Bijna net zo knullig en daarom bijna net zo populair als Boer Zoekt Vrouw is Heel Holland Bakt. Met z'n allen in een tent taarten bakken, twee wat onhandige juryleden en een spontane presentator die er tussendoor wandelt: wat willen we nog meer?

Martine Bijl maakte het programma tot wat het nu is: een kijkcijferkanon met oer-Hollandse gezelligheid. De presentatrice wist de kandidaten gerust te stellen, zorgde voor een iets kritische voice-over en wist precies de verbazing van de kijkers thuis te brengen als het ging om de kunstwerken die iedere keer weer de oven uit kwamen.

Waar de presentatrice jarenlang op de achtergrond bleef, was ze met Heel Holland Bakt weer helemaal terug in de harten van Nederlandse kijkers en dus kwam het hard aan toen bleek dat ze een beroerte had gehad. Inmiddels is dat alweer bijna twee jaar geleden en gaat het alweer stukken beter met Martine. De hoop was dan ook hoog dat ze nu, na het afgelopen seizoen afwezig te zijn geweest, zou terugkeren naar Heel Holland Bakt.

Helaas: deze week bleek Martine nog niet sterk genoeg om de lange opnamedagen te kunnen doorstaan. Gelukkig hebben de fans van het programma niets te vrezen: André van Duin neemt, net als het vorige seizoen, de honneurs waar.

Waar in eerste instantie angst was dat André te lollig zou zijn voor het programma, bleek al snel dat hij de beste vervanger was die Martine zich had kunnen wensen. Dat de twee elkaar goed kennen heelt ook veel wonden: Martine hoeft niet bang te zijn dat André definitief het stokje overneemt.

"In de hoop dat zij door deze verlenging van haar herstel weer helemaal de oude zal worden, zal ik Martine graag nog een seizoen vervangen", aldus André in een reactie.

Het komende najaar kunnen we dus weer met André de tent in en daar zien hoe de mooiste creaties worden gemaakt. En dan hopen dat 2018 het jaar van de terugkeer van Martine Bijl wordt.

Top

Iedere meezingplaat die er bestaat zingen in de Arena, een pak met veel glitters aan en arriveren op een bijpassend voertuig: even leek het er op dat André Hazes Jr. of Waylon dat dit jaar mee zouden mogen maken. De Toppers (Gerard, Jeroen en René) zochten een vierde lid en iedereen was er als de kippen bij om te raden wie dat dan zou zijn.

Maandagavond kwam daar dan het verlossende woord: Jan Smit voegt zich bij de Toppers. De Volendammer heeft kennelijk erg veel behoefte om zich in cowboyoutfit te hijsen en op paard de Arena in te komen. Het thema Wild West Thuis Best trok hem voldoende om zich definitief bij de heren te voegen.

Jan deed eigenlijk iedere editie al eens mee, maar nu is hij dan van plan om echt iedere keer met zijn goede vrienden naar Amsterdam te trekken. Voor de neus van iedere keer ruim 50.000 bezoekers zal Jan zijn grootste hits en die van anderen gaan zingen.

Dit jaar is er een "doop". "Ik kan dit jaar een beetje inwerken", aldus Jan. Of zijn Volendamse vrienden Nick & Simon en de 3J's ook van de partij zijn weten we helaas nog niet.

Met de nieuwe aanwinst zullen de kaartjes van de Toppers zeker weten nóg harder gaan dan ze de afgelopen jaren al gingen. Zeker nu Jan ook in een schlagertrio zit moet hij zich helemaal thuis voelen tijdens de meezingavonden.

Tickets voor de Toppers zijn nog beschikbaar, dus wie er altijd al van gedroomd heeft Jan Smit in "glitter country rood"-outfit te zien kan zijn kans nog grijpen.