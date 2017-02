Oprah Winfrey gebruikte overgewicht als 'schild'

"Je hoeft niet naar dat feestje omdat je geen jurk hebt omdat niks je past", aldus Winfrey, die in gesprek met Good Housekeeping zegt dat ze zich lange tijd eigenlijk wilde verbergen.

De 63-jarige presentatrice is nu flink afgevallen. "Ik heb nu het punt bereikt waarop ik het niet langer nodig vind om me te verstoppen. Ik weet dat het raar klinkt voor iemand die altijd in de belangstelling staat, maar het was echt mijn schild en tegelijk mijn schaamte."

Voor Winfrey is het alsof er letterlijk en figuurlijk een last van haar is afgevallen. "Het is waar ik mijn hele leven al naar op zoek was. Een gevoel van vrijheid. Er is niets beter dan dat gevoel."