Josh Hutcherson wilt roem niet langer als negatief ervaren

"Het kan soms hinderlijk zijn wanneer je een normaal moment probeert te hebben", aldus de acteur in een interview met Entertainment Tonight. Hutcherson vindt het vaak lastig als alle ogen op hem zijn gericht wanneer hij in het openbaar verschijnt. "Het is enorm onrealistisch en vreemd."

Toch wil hij niet klagen over zijn bekendheid. De acteur refereert naar een brief die Frank Sinatra ooit schreef aan George Michael waarin hij zegt dat hij nooit zou mogen klagen over roem.

"Het was een prachtig geschreven brief over hoe bevoorrecht je bent wanneer je in een situatie zit waar je muziek maakt en mensen er echt naar luisteren en van houden, daar mag je nooit over klagen."

Donker

Hutcherson erkent dat het waarderen van bekendheid niet altijd makkelijk is. "Ik heb momenten gehad dat ik best negatief en donker tegenover het idee van roem stond. Nu ben ik tot een punt gekomen dat ik het oprecht kan waarderen."

De afgelopen periode is de acteur druk geweest met zijn regiedebuut. Een psychologische thriller genaamd Ape. Met dit project neemt de acteur afstand van de commerciële blockbuster-films.

"Omdat The Hunger Games-films zo groot en commercieel waren, wilde ik echt iets doen waarbij ik op zoek kon naar personages en verhalen die onafhankelijker waren, want dat is waar mijn hart altijd al heeft gelegen.