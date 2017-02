Liza Sips is ander mens geworden door geboorte kind

"Voor mijn zwangerschap was ik wel meer relaxt. Het klinkt gek, maar vroeger kon ik meer spontane dingen doen", vertelt de 26-jarige actrice aan Shownieuws.

Sips beviel in april 2015 van haar eerste kind. "In die periode daarvoor had ik mijn handen vrij. Tegenwoordig moet ik kiezen tussen een leuk feestje of een avond met mijn kind. Ik kies tegenwoordig eerder voor dat laatste. Ik denk dat ik met name daardoor wat volwassener word. Maar ik wil wel een jonge moeder blijven, die nog steeds op pad gaat."

"Ik ben heel erg aan het genieten. Ik kan inmiddels geen leven zonder mijn zoontje bedenken. Soms is het pittig, met name de momenten dat je kind ziek is of dat je slecht hebt geslapen, maar hij is en blijft een engeltje."

Jonah woog bij de geboorte 3366 gram. De vader is de 39-jarige sportmakelaar Ralph Manheim, waarmee Sips sinds 2013 een relatie heeft.