Jort Kelder heeft geen zin meer in de liefde

"Ik ben natuurlijk een hopeloos geval van liefdesverdriet. Ik kan eigenlijk niet meer met vrouwen zijn, omdat ik geen zin meer heb in breuken en in emotioneel gedoe", zegt Kelder zaterdag in de Volkskrant.

Zijn mislukte relaties doen hem nog altijd een beetje pijn. "Ik ben er verdrietig over. En ik ben er ook defaitistisch over. Maar het kan best zijn dat ik er over drie maanden anders over denk. Ik zit nu nog in een fase van onthechting. Een niemandsland."

Dat hij door zowel Verbaan als Verster is bedrogen, maakt het er niet makkelijker op. Kelder laat zich echter niet uit over zijn voormalige partners. "Als het anonieme meisjes waren geweest, had ik misschien best iets over mijn liefdesleven willen vertellen, maar in dit geval is dat niet zo makkelijk, want Sjors en Lau zijn erg bekend."

De 52-jarige presentator steekt overigens ook de hand in eigen boezem. "Het lag niet alleen aan de meiden. Ik vind ze geweldig, nog steeds. Ik wil niet het slachtoffer spelen. Ik zal wel iets verkeerd hebben gedaan. Of ik ben gewoon een lul, dat kan ook."