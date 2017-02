'N Sync-zanger Lance Bass hint op reünie boyband

"We zijn er allemaal bij!", zegt voormalig bandlid Lance Bass tegen Entertainment Tonight. De 37-jarige zanger vertelt dat de precieze datum nog niet bekend is. "We zijn vreselijk slecht in het plannen van dingen."

Bass liet ook weten dat de voormalige boyband bestaande uit Justin Timberlake, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick en JC Chasez een nieuwe vinylplaat uitbrengt van het hitalbum Home for Christmas, met kerstmuziek.

Ondanks dat de band al vijftien jaar uit elkaar is hebben de jongens volgens Bass nog dagelijks contact met elkaar via een groepschat. "We maken de hele dag grappen over elkaar", geeft hij toe. "De jongens zijn voor mij als broers en dus gedragen we ons ook als onvolwassen broers."

Coming out

'N Sync ging in 2002 uit elkaar en Bass maakte in 2006 bekend dat hij homoseksueel is. Hij schreef in 2007 een autobiografie over zijn tijd in de boyband en zijn coming out. De jongensgroep verkocht tijdens hun zevenjarig bestaan liefst 70 miljoen platen.

Justin Timberlake is muzikaal het meest succesvolle voormalige bandlid van 'N Sync en nam sinds de start van zijn solocarrière in 2002 vier albums op en won tien Grammy Awards.