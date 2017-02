'Roman Polanski wil naar VS om verkrachtingszaak af te ronden'

De VS eist al jaren dat de regisseur wordt uitgeleverd, maar die verzoeken worden door Poolse rechters steeds afgewezen. De regisseur woont en werkt in Parijs, maar heeft ook een huis in Polen.

In december 2016 werd in hoger beroep nog een verzoek tot uitlevering geweigerd. Volgens TMZ zou de advocaat van de regisseur gegevens hebben opgevraagd in de hoop de zaak nu voor eens en voor altijd af te sluiten.

De entertainmentsite meldt dat een rechter in Los Angeles jaren geleden heeft bepaald dat de regisseur 48 dagen in de gevangenis moest verblijven voor het vergrijp. Daarvan zou een geluidsopname zijn, waarvan Polanski hoopt die terug te vinden.

De regisseur zat destijds 42 dagen in de gevangenis voor de vermeende verkrachting van een 13-jarige in 1977. In Zwitserland werd hij nog eens 334 dagen in hechtenis gehouden. Polanski heeft altijd volgehouden dat de seks met wederzijdse toestemming was.

Polanski hoopt dat het afronden van de zaak er voor zal zorgen dat hij niet langer als voortvluchtige wordt gezien en vrij kan reizen tussen Europa en de Verenigde Staten.