Peter Jan en Virginia Rens verwachten tweede kind

Volgens de woordvoerder van het stel is Virginia Rens pas zes weken zwanger. "Het is nog afwachten of de zwangerschap definitief is", vertelt ze aan Shownieuws. "Virginia had het liever even wat langer voor zich gehouden, aangezien ze begin 2015 een miskraam heeft gehad."

De voormalige Meneer Kaktus plaatste woensdag een foto van een positieve zwangerschapstest op Facebook. "Het is toch een duidelijke plus, krijgt Djelisa een broertje of een zus?", schrijft Rens. Zijn woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de presentator erg enthousiast was en het nieuws niet langer voor zich wilde houden.

Het stel trouwde begin dit jaar op Tenerife voor de camera's van RTL5. In de realityserie Doen ze 't of doen ze 't niet was te zien hoe Johan Vlemmix de twee in de echt verbond.

Schoonmoeder

Rens en Van Eck, die samen een dochter (Djelisa) hebben, hadden al eerder huwelijksplannen maar in 2015 liep hun relatie plotseling op de klippen. De aanstaande schoonmoeder van de presentator was een van de boosdoeners, aldus Rens.